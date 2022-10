Il giocatore turco ha raccolto solo 3 presenze, adesso lavora sotto l’ala protettiva di Juric per guadagnarsi un‘altra chance

Nelle ultime partite disputate dal Toro il giovane talento turco Emirhan Ilkhan non ha più trovato spazio in campo, ma sicuramente per il centrocampista ex Besiktas questa non è una bocciatura. La questione è molto semplice: prima di schierarlo di nuovo in campo, Ivan Juric vuole vedere da parte del numero 14 granata dei miglioramenti. Miglioramenti che Ilkhan sta mettendo in atto attraverso gli allenamenti tra le mura del Filadelfia, per di più sotto diversi punti di vista ovvero quello tattico, tecnico e fisico. Con il turco classe 2004 Juric vuole portare avanti un percorso di crescita davvero molto importante. Percorso che l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha iniziato partendo da un’ottima base perché le qualità di Ilkhan sono senza alcun dubbio indiscutibili. Non è stato un caso che la scorsa estate i tifosi del Besiktas abbiano patito non poco la cessione del centrocampista turco. Il numero 14 del Toro però adesso ha bisogno di tempo per crescere e per comprendere le richieste di Juric in modo da guadagnarsi il suo spazio in campo, anche per ripagare la fiducia che la società granata ha dimostrato di riporre nei suoi confronti.

Ilkhan vuole riscattare l’errore commesso contro l’Inter

Fino ad oggi il talento classe 2004 ha collezionato solamente 3 presenze. L’esordio nei minuti di recupero alla prima giornata di campionato contro il Monza, poi diversi minuti contro il Lecce e infine un’altra manciata di minuti in campo contro l’Inter. L’ultima partita in cui Ilkhan è sceso in campo non è stata semplice per il centrocampista turco che si è perso Marcelo Brozovic in occasione dell’azione che ha portato l’Inter a segnare il gol della vittoria all’89’ minuto. Un errore che sicuramente va perdonato al giovane numero 14 del Toro. Errore che però Ilkhan non ha sicuramente dimenticato e non vede l’ora di riscattare.