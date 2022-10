Dopo l’allenamento i granata si sono ritrovati a cena in un noto ristorante situato nella precollina torinese

Nella serata di ieri, giovedì 6 ottobre, dopo le fatiche dell’allenamento tutto il Toro al gran completo si è ritrovato a cena nel noto ristorante ”Bifrò” che si trova in precollina. Un modo per squadra e staff di fare gruppo, ricompattarsi e cercare di uscire dal momento buio che i granata stanno attraversando, dato che nelle ultime tre giornate di campionato che si sono giocate la squadra guidata da Ivan Juric ha collezionato tre sconfitte. Durante la serata non sono mancati momenti divertenti come l’ormai famosa prova canora alle quali devono sottoporsi i nuovi acquisti. Perr Schuurs, Nikola Vlasic, Aleksej Miranchuk, Emirhan Ilkhan e Valentino Lazaro infatti si sono dovuti esibire di fronte ai propri compagni. Da oggi però bisognerà tornare a pensare al campo e continuare a preparare l’importante sfida contro l’Empoli.