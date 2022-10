Nella notte tra martedì e mercoledì sulle recinzioni che circondano il Filadelfia sono stati appesi degli striscioni indirizzati a Cairo

Il Toro, dopo un buon inizio di campionato, è inciampato collezionando tre sconfitte consecutive e, anche a causa di questi risultati negativi, una grande parte di tifosi del Toro riconducibile al gruppo “Resistenti Granata 1906”, continua a manifestare il proprio malcontento nei confronti della gestione del presidente Urbano Cairo. Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre sono apparsi al Filadelfia degli striscioni proprio contro il numero 1 granata. Su uno di questi si leggeva: ”Il Fila va onorato, tu l’hai sfregiato” su un altro invece c’era scritto: “Servo degli Agnelli apri i cancelli”. Ma non è stato preso di mira solo il tema del Filadelfia sempre chiuso e non ancora completato. Infatti, su altri due striscioni affissi si leggeva: ”Fila, Robaldo e campionato: il nulla è assicurato” mentre l’altro recitava: “All’Europa Juric ambiva, tu solo balle e saliva“. Dunque, non sembra placarsi la rabbia di molti tifosi del Toro nei confronti del numero 1 granata.