Nella prima partita da allenatore del Toro contro il Benevento finita 2-2, Nicola è passato dal 3-5-2 al 4-4-2: è un’opzione in più

Nella prima sfida di Davide Nicola come allenatore della squadra granata si sono visti i primi segnali che il tecnico ha voluto dare al Torino. Molto simboliche ad esempio le immagini che hanno mostrato il gruppo riunito in mezzo al campo per ascoltare le parole del proprio allenatore dopo il pareggio 2-2 contro il Benevento. Un importante segnale è arrivato anche dal punto di vista tattico. Durante il match infatti Nicola è passato dal 3-5-2 al 4-4-2, un modulo quest’ultimo che conosce molto bene, al quale risulta essere particolarmente legato e sul quale lavorerà con la sua nuova squadra.

La partenza con il 3-5-2 per poi cambiare

Nicola in realtà con il Benevento è voluto ripartire dal 3-5-2, che già il suo predecessore, Marco Giampaolo, aveva utilizzato. Questo in ogni caso è uno schema che il tecnico granata ha utilizzato sia all’Udinese che al Genoa. Scelta tattica che a Udine non portò i frutti sperati ma che l’anno scorso gli consentì di portare il Genoa alla salvezza. Ieri, però, i granata sono passati anche al 4-4-2 con Verdi e Gojak come esterni e Rincon e Baselli come centrocampisti centrali. Gojak aveva già ricoperto il ruolo di esterno in Nazionale e nella sua esperienza alla Dinamo Zagabria.

I risultati arrivati grazie al suo 4-4-2

Il 4-4-2 non è una novità per Nicola: è stato il modulo cardine grazie al quale nella stagione 2016/2017 il Crotone, con una storica impresa, si salvò rimanendo in serie A. E sarà un’opzione in più a disposizione del tecnico, che ora cerca di portare il Toro fuori dalle acque agitate della zona retrocessione. Ovviamente ci potranno essere dei cambiamenti, anche in base ad eventuali acquisti che arriveranno dal mercato. Proprio il presidente Cairo, durante la presentazione del nuovo allenatore, ha infatti dichiarato: “Nicola ha parlato con Vagnati dei suoi desiderata, lavoreremo per accontentare il mister”.