Baselli, che non giocava dal 29 febbraio scorso, è tornato in campo a Benevento portando a casa una buona prestazione

In una sfida complicata e combattuta come quella di Benevento, Davide Nicola ha voluto far entrare in campo per la prima volta in questa stagione Daniele Baselli. Il centrocampista granata, nonostante sia stato indisponibile per quasi un anno, contro la squadra di Filippo Inzaghi ha dimostrato subito doti tecniche e carattere. Adesso il tecnico granata sa di poter contare su di lui per cercare di salvare il Toro che si trova ancora relegato nei bassi fondi della classifica avendo raccolto fin qui solo 14 punti.

Con Giampaolo solo panchina, nonostante quella frase

Baselli, dopo un lunghissimo stop, era tornato nella lista dei disponibili quando era ancora Giampaolo a sedere sulla panchina granata. Ma l’allenatore abruzzese non schierò mai il numero 8 del Torino anche se, prima del match in Coppa Italia contro il Milan a San Siro, l’ex tecnico del Toro aveva dichiarato che avrebbe apportato 7-8 cambi tra i titolari e che avrebbe concesso uno spezzone di partita a Baselli. Parole che poi non hanno avuto un riscontro nei fatti. Nuovamente nella partita successiva contro lo Spezia, l’8 trovò posto solo in panchina, in quella sfida che terminò 0 a 0 e portò all’esonero di Giampaolo. Adesso per lui l’arrivo di Nicola potrebbe rappresentare una chance di rilancio e l’ingresso in campo a Benevento ha ripagato la fiducia che Nicola ha concesso al centrocampista granata e fa ben sperare per il futuro.

Nicola dopo 3 allenamenti lo ha fatto giocare

Nicola è arrivato a Torino lunedì scorso, giornata nella quale non ha potuto allenare la squadra in quanto, per motivi burocratici, è stato costretto a seguire la seduta dalla tribuna. Martedì è arrivato l’ok e, dopo solo tre giorni di lavoro, a Benevento il nuovo allenatore granata al 22′ del secondo tempo ha fatto entrare proprio Baselli al posto di Linetty, protagonista di prestazione molto deludente. Un cambio rischioso, con l’ingresso in campo di un giocatore che non trovava il campo da molto tempo. Tutto questo nonostante la sfida fosse in salita per il Toro che si ritrovava sotto 2 a 1. Dopo un periodo buio finalmente il numero 8 granata ha rivisto il campo e, se continuerà così, il suo minutaggio in campo è destinato a salire.