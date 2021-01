Dopo il pareggio 2 a 2 contro il Benevento, Simone Zaza ha rivelato di aver conosciuto Davide Nicola a Valencia

Un interessante retroscena è stato rivelato da Zaza dopo la partita tra Benevento e Torino. Il numero 11 granata, tra i protagonisti del match contro la squadra di Inzaghi grazie a una doppietta, dopo la partita ha dichiarato: “Sicuramente dispiace per mister Giampaolo. Quanto a Nicola, è ancora troppo presto per dare qualunque tipo di giudizio ma è un allenatore che stimo. Ci ha caricato tantissimo, l’ho conosciuto qualche anno fa ai tempi del Valencia e mi ha fatto da subito un’ottima impressione. Siamo a sua disposizione”.

Quella visita a Valencia di Nicola per studiare Marcelino

Infatti, nell’aprile del 2018, Davide Nicola si era recato al centro sportivo del Valencia per conoscere Marcelino e studiare da vicino il suo metodo di lavoro. In quel periodo il Valencia si trovava al 4° posto in classifica, a un punto dal Real Madrid. Tra i protagonisti dell’exploit della squadra spagnola c’era proprio Simone Zaza. Adesso i due si sono ritrovati al Toro. Nicola, nella partita contro il Benevento, lo ha subito schierato titolare al fianco di Belotti e il numero 11 granata lo ha ripagato segnando la doppietta che ha regalato un punto molto importante al Toro.