Calciomercato Torino / Due gol più uno annullato: a Benevento è stata (anche) la notte magica di Zaza. Cairo e Vagnati: ora che si fa con Sanabria?

Cambia la tua vita con due gol (e mezzo): stravolgimenti del calciomercato. La mossa indovinata da Davide Nicola al suo esordio beneventano è stata rimettere Simone Zaza accanto a Belotti. L’11, praticamente, aveva un piede lontano da Torino prima del calcio d’inizio. Cairo e Vagnati ne avevano parlato col Cagliari e un discorso era in piedi anche con altri club. Terreno preparato, o quasi, per lasciar spazio ad Antonio Sanabria: trattativa in atto col Betis e accordo economico non lontano. E poi accade che Zaza va in campo dal primo minuto, sgomita, si prende il solito giallo e poi segna tre volte (una rete gli verrà tolta dal VAR). L’ultima a un soffio dalla fine: in scivolata accompagna in rete il gol del 2-2. Facendo impazzire di gioia tutta la panchina e riservando ai compagni gli schiaffoni entusiasti di Nicola.

Le parole di Zaza dopo la partita di Benevento

“Rimontare una partita così è un segnale forte: ci prendiamo questo spirito e ripartiamo da qui”. Ripartirà da qui anche l’attaccante granata, che non giocava titolare in Serie A dal 12 dicembre (Torino-Udinese 2-3) e non segnava dal 22 novembre (Inter-Torino 4-2). Nicola, nei tre giorni di allenamenti al Filadelfia, si è convinto a dargli una chance: d’altronde al nuovo allenatore granata piace giocare con due punte di spessore.

Torino, Sanabria è vicino: parte Bonazzoli?

Si leggeva sulla scia di questo principio tattico, il tentativo del Toro per l’ex Genoa Sanabria. E’ tutt’ora in atto, non si sono registrate impulsive frenate nella notte campana. Ma i vertici granata, ora, stanno riflettendo. La trattativa per il paraguaiano è ben avviata e si respira ottimismo, tra le parti. Da Zaza, però, sono arrivati segnali positivi: e così il lucano potrebbe anche restare, alla fine, sotto la Mole. Magari lasciando che sia qualcun’altro (Edera e Bonazzoli hanno mercato) a far spazio all’eventuale nuovo arrivo.