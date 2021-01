Calciomercato Torino / I grantaa proseguono le trattative con il Betis per Sanabria. Vogliono però liberare spazio in attacco

Manca sempre meno alla fine del mercato e la caccia all’attaccante del Torino si fa più intensa. I granata vogliono infatti assicurare una spalla a Belotti, troppo spesso in balia di sé stesso e quindi impossibilitato in ciò che gli è sempre riuscito al meglio: fare gol. Tra i vari profili presi in esame da Vagnati e dalla società, come già anticipato su queste colonne, figura quello di Antonio Sanabria, centravanti del Betis Siviglia che è già stato allenato da Davide Nicola al Genoa. Continuano i contatti tra i due club, con i granata che nel frattempo vogliono liberare uno slot proprio in attacco.

Sanabria è la scelta di Davide Nicola come rinforzo per il suo Toro

Il Toro, tra i più produttivi ad inizio campionato sul rendimento offensivo, è invece calato nelle ultime partite, mandando spesso in gol giocatori estranei al fronte d’attacco. Il paraguayano classe ’96 è perciò il rinforzo ideale richiesto da Davide Nicola per ovviare a questa inefficacia. Nonostante un tentativo iniziale del Toro per un prestito con diritto di riscatto rifiutato dagli spagnoli, la trattativa prosegue più spedita rispetto a quella per Kouamé. Il Betis, però, vorrebbero ottenere l’obbligo di trasformazione del trasferimento a titolo definitivo, scaduto il prestito. Si tratta.

Toro, sono due gli attaccanti che potrebbero partire

Ma, come detto, Vagnati sta lavorando parallelamente per le cessioni. Dopo l’approdo di Meité al Milan, il Toro vuole piazzare un altro colpo in tal senso. Tra i nomi papabili c’è quello di Zaza, nel mirino del Cagliari di Di Francesco, in difficoltà e bisognoso di una punta, ma anche del Benevento che sarà avversario dei granata questa sera. Non è però l’unico profilo potenzialmente in uscita. Anche Bonazzoli, arrivato in estate dalla Sampdoria potrebbe lasciare la Mole in questa finestra di mercato. Il rifiuto (momentaneo) al Crotone non esclude la cessione, sempre sotto forma di prestito dai blucerchiati.

Antonio Sanabria