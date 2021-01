Calciomercato Torino / Primi contatti per Gedson Fernandes, centrocampista duttile classe 1999 in prestito al Tottenham dal Benfica

Il Torino si guarda attorno per regalare a Nicola un rinforzo per il centrocampo. E tra i nomi già sondati se n’è aggiunto un altro nelle ultime ore, quello di Gedson Fernandes. E’ un classe 1999, cresciuto e attualmente di proprietà del Benfica ma da circa un anno in prestito al Tottenham, che lo acquistò nel gennaio 2020 in prestito di 18 mesi con opzione di riscatto. Il calciatore originario di Sao Tomé sta trovando poco spazio in questa stagione (appena due presenze, in FA Cup e in Coppa di Lega), e per questo il club lusitano sta pensando di mandarlo a giocare – almeno per sei mesi – altrove.

Oltre a Kurtic e Lerager un altro nome a centrocampo

Il Toro ha avviato i primi contatti. Dopo Benevento, è possibile che la trattativa entri nel vivo: Fernandes è una mezzala dinamica, dotato di buon passo e discreto dribbling. Vagnati, d’accordo con Cairo e Nicola, dovrà però decidere su quale profilo puntare. Ricordiamo che, oltre al ventiduenne di proprietà del Benfica, ci sono anche Kurtic e Lerager sul taccuino del ds. Profili più esperti e di minor prospettiva, ma che potrebbero arrivare a titolo definitivo.