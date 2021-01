Il presidente Cairo ha fatto il punto della situazione: le sue dichiarazioni sul rinnovo di Belotti, in scadenza nel 2022

Una boccata d’aria fresca ha inondato il Torino. L’arrivo di Nicola, subentrato a Giampaolo, ha infatti risollevato gli animi. Ora tocca però ai risultati a partire già dal match contro il Benevento e non solo. C’è infatti un ristagno anche per quanto riguarda la sessione di mercato invernale che, ad oggi, ha visto protagoniste solo operazioni in uscita. Tra ciò che più preme al Toro però ci sono anche questioni che incidono sul lungo termine. Tra queste il rinnovo di Belotti che potrebbe dipendere – se non totalmente, quasi – dalla salvezza.

Cairo sul rinnovo del Gallo: “Vagnati è già in contatto con il suo procuratore”

Se tutto resta in fase di stallo, ci pensa il presidente Cairo a fare il punto della situazione: “Il rinnovo di Belotti? Nelle prossime settimane ci vedremo con il suo agente, con me e con Vagnati per trovare un punto d’accordo. Vagnati è già in contatto da tempo con il suo procuratore. La cessione di Meité al Milan non è collegata a possibili operazioni future: al Milan interessava Meité e abbiamo ritenuto di cederlo”. Queste le parole del patron granata nella conferenza di presentazione di Davide Nicola. Solo contro tutti, Belotti ha bisogno di qualche certezza in più.

Belotti prende tempo. La società deve convincerlo

“Rinnovo sì, rinnovo no”, questo il grande dilemma che da qualche tempo ronza attorno al Gallo, in scadenza nel 2022. La lotta salvezza e le difficoltà riscontrate nella prima parte di stagione hanno rallentato i ritmi anche su questo fronte, insinuando dubbi leciti nella mente del capitano granata e del suo agente, che attendono il da farsi. La tanto attesa inversione di rotta, unita ad un progetto coinvolgente e che prevede di tenere alta l’asticella, potrebbero influire sulla possibilità di un’eventuale permanenza di Belotti dopo Euro 2021. La palla, come affermato anche da Cairo, passa quindi alla società.