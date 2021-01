Le dichiarazioni del presidente Cairo sul mercato ed il mancato arrivo di Torreira nella conferenza di presentazione di Nicola

Il grande giorno è arrivato. Il cambio di guardia sulla panchina del Toro, che ha visto subentrare Davide Nicola a Marco Giampaolo ha portato ad un’ulteriore rivoluzione. Durante la conferenza di presentazione, il presidente Cairo ha voluto sciogliere qualche nodo che è venuto al pettine nel corso di questo inizio di stagione, partendo proprio dal fronte mercato: “La campagna acquisti estiva è stata fatta seguendo le indicazioni di Giampaolo, che è stato accontentato in gran parte.”, queste le prime parole del Patron granata a riguardo, che fanno intendere un’intesa mantenuta nel tempo con l’ormai ex tecnico del Torino.

Cairo: “Non siamo riusciti ad arrivare a Torreira”

Ognuno ha però la sua fissa e tra quelle di colui che ha mantenuto il comando in casa Toro sino a qualche giorno fa, non possono mancare un regista naturale ed un trequartista. Il presidente del Toro ha voluto chiarire anche questo punto, concentrandosi sul ruolo del play: “Per quanto riguarda il regista, non riuscendo ad arrivare a Torreira, lo stesso Giampaolo disse a me a Vagnati che Rincon andava bene per quel ruolo.“, queste le dichiarazioni a riguardo. Considerata come una macchia sul fronte mercato dal popolo granata, la mancanza del regista è stata colmata sin da subito da Rincon. C’è sempre tempo per rimediare e la sessione di riparazione è la finestra giusta per farlo.