Calciomercato Torino / Saltato l’approdo alla Ternana, Adopo potrebbe andare in Inghilterra: arriva l’offerta dalla League One

Prestito con diritto di riscatto: è questa l’offerta che è arrivata sulle scrivanie del ds Vagnati e del presidente Cairo per il giovane Adopo. E questa volta le sirene non sono quelle della Lega Pro italiana bensì quelle della terza categoria inglese. Quella League One in cui milita anche un’ex grande della Premier: il Portsmouth. Gli inglesi avrebbero infatti messo nel mirino proprio il giovane centrocampista granata che, dopo aver sperato di rientrare nei piani di Giampaolo ed essere aggregato alla prima squadra, è di fatto rimasto ad allenarsi agli ordini di Cottafava in Primavera.

A ottobre il fallimento della trattativa con la Ternana

Un lungo periodo di stallo, quello vissuto da Adopo, che adesso potrebbe affrontare, proprio oltremanica, una nuova importante esperienza. Permettendo anche al Toro di non bruciare del tutto uno dei prodotti del suo vivaio. Sperando che, questa volta sì, la trattativa vada in porto.

Già nella sessione estiva dei mercato, infatti, il giovane centrocampista era stato al centro di numerose vicissitudini che lo volevano vicinissimo all’approdo in Serie C con la Ternana. Per il classe 2000, però, arriva in extremis il nulla di fatto. Un finale decisamente a sorpresa per il giovane Adopo che a due giorni dalla chiusura del mercato estivo sembrava essere davvero ad un passo dalla sua prima esperienza nei professionisti. Chiusa una porta, come si dice, il giovane centrocampista è restato a Torino nell’attesa che per lui si aprisse il famoso portone. Quello che, adesso, potrebbe portarlo in Inghilterra.