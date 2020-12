Ferigra e Adopo: anche i due ex Primavera sono da cedere

Calciomercato Torino / Adopo e Ferigra quest’estate non sono stati ceduti ma a gennaio Vagnati dovrà trovare una squadra a entrambi

Due giocatori del Toro che da diverso o forse meglio dire troppo tempo non vedono il campo sono Erick Ferigra e Michel Adopo. Infatti i due giovani granata non rientrano nel progetto tecnico di mister Giampaolo. Adesso per evitare che venga disperso il loro potenziale e per fare in modo che non stiano ancora ulteriore tempo senza trovare minutaggio, Vagnati metterà sul mercato i due ex Primavera mandandoli via in prestito. I due giocatori, che sarebbero dovuti partire la scorsa estate, hanno diverse squadre interessate a loro.

Calciomercato Torino: Adopo tra serie C e ritorno in Francia

Michel Adopo nella scorsa sessione di calciomercato estiva sarebbe dovuto partire per andare a vestire la maglia della Ternana, trattativa che poi sfumò all’ultimo. Il centrocampista classe 2000 non si è mai allenato con la prima squadra al Filadelfia ma fino ad oggi ha svolto gli allenamenti con la Primavera di Cottafava e adesso pare destinato a lasciare Torino. In serie C ci sono alcune formazioni ancora interessate ad Adopo ma una pista ancora più concreta pare essere quella di un suo ritorno in Francia in una squadra della serie cadetta.

Calciomercato Torino: Ferigra cerca squadra in B

Così come Adopo anche Ferigra (che nel frattempo ha esordito con la nazionale dell’Ecuador) nell’ultima sessione di calciomercato sarebbe dovuto partite in direzione Chievo Verona ma, anche in questo caso, la trattativa alla fine saltò. Il difensore centrale che al Toro non trova spazio a gennaio potrebbe cogliere un’opportunità in serie B, infatti ci sono diverse squadre del campionato cadetto interessate a lui. Per il momento il club che pare intenzionato con più convinzione a prendere il difensore classe’99 è il Vicenza. Una cosa è sicura: questi due giovani talenti non possono perdere ulteriore tempo a Torino senza vedere il campo, hanno bisogno di un’occasione per crescere e dimostrare il loro valore… Vagnati è già al lavoro.