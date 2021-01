Calciomercato Torino / Per il centrocampo di Davide Nicola, oltre a Gedson Fernandes piace anche Lukas Lerager del Genoa

“Agiremo sul mercato” è la rassicurazione fatta da Cairo. Ma alla fine della sessione di riparazione manca appena una decina di giorni. Il tempo sta scappando. Assicurare al più presto i rinforzi necessari a Davide Nicola, subentrato a Giampaolo, è uno dei principali requisiti per riuscire a risollevare i granata dalla crisi. Tra i reparti che il tecnico vorrebbe rinforzare c’è il centrocampo, che al momento sì è solamente privato di Meité, finito al Milan. É previsto però almeno un colpo in entrata e tra i giocatori tenuti d’occhio dal ds Vagnati c’è una vecchia conoscenza del tecnico ex Crotone. Si tratta di Lerager, con lui al Genoa, ma che ora sta trovando poco spazio: per questo potrebbe decidere di lasciare il capoluogo ligure per cercare fortuna altrove. Il club rossoblù ha dato la propria disponibilità ad aprire una trattativa.

Calciomercato, resta aperto uno spiraglio per Kurtic

Il Grifone non sembra però del tutto convinto di voler lasciare il danese e per ora temporeggia, attendendo eventuali mosse concrete da parte del Torino. Resta inoltre aperta la pista per Krunic, già in granata nel 2014. Titolare nel Parma, è tornato di moda per il club di via dell’Arcivescovado. Vagnati non è però ancora riuscito ad ottenere un ‘sì’ da parte dei ducali. Difficile prevedere un addio dello sloveno: i crociati, anche loro nel mezzo di una crisi, per ora fanno muro. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi cruciali quindi per affondare il colpo su uno o l’altro fronte. Posto che, nelle ultime ore, si aperta una nuova pista: quella che porta al giovane Gedson Fernandes (ne abbiamo parlato su queste pagine), di proprietà del Benfica ma in prestito al Tottenham.