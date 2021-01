Calciomercato Torino / I granata ora ci provano per Gedson Fernandes: il Tottenham apre all’addio. Ecco chi è il centrocampista che piace a Vagnati

Ora Gedson Fernandes non è più solo uno tra i tanti obiettivi del Torino per il centrocampo. Il direttore sportivo Vagnati ci sta provando con convinzione da giovedì scorso, quando dal Benfica arrivavano segnali di apertura al trasferimento a titolo temporaneo. La trattativa prosegue e le novità sono attese all’inizio della settimana prossima. Il calciatore, lo ricordiamo, è una mezzala classe 1999 in prestito dai lusitani al Tottenham di Mourinho. Gli Spurs lo hanno preso un anno fa fissando il diritto di riscatto a 50 milioni di euro, ma in questa stagione lo hanno utilizzato col contagocce.

Nessuno spazio nel Tottenham, le parole di Mourinho

Proprio lo Special One si è pronunciato nei giorni scorsi su Fernandes: “Non stiamo parlando con altri club perché il giocatore non è nostro. Siamo in contatto con il Benfica e abbiamo sentito da loro che non sta giocando quanto vorrebbero. Non ci sentiamo in diritto di trattenerlo“. Per questo il club di Lisbona si è detto disponibile a spostare Gedson in una squadra dove possa trovare spazio. E il Torino ci sta pensando seriamente. D’altronde il profilo è interessante. Anche se è difficile che i granata possano alla fine strappare qualcosa di più di un prestito semestrale.

Chi è Gedson Fernandes, che piace al Torino

Fernandes ha 22 anni. E da quando ne aveva 10 ha giocato con la maglia del Benfica, emergendo – categoria dopo categoria – come un giovane tra i più interessanti del vivaio e del Portogallo (in Nazionale ha fatto la trafila dall’Under 15 alla selezione maggiore). In prima squadra ci è arrivato nel 2018, prendendosi quasi da subito il posto da titolare. E’ una mezzala di gamba – ma ha fatto anche l’esterno e il trequartista -, con buone doti nel contrasto e lunghe leve – è altro 184 centimetri – che gli garantiscono di arrivare con facilità da un lato all’altro del campo.

Non è un goleador (3 reti col Benfica, nessuna col Tottenham) ma è avvezzo all’inserimento. E questa sì, sarebbe una qualità utile per una squadra – come il Torino – che ha trovato dai centrocampisti poche risorse per riempire la fase offensiva. Vagnati è al lavoro per affondare il colpo. La trattativa è ben indirizzata, ma ancora manca il guizzo finale per chiuderla.