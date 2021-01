Calciomercato Torino / Lukas Lerager questo pomeriggio non sarà nemmeno in panchina per la partita del Genoa contro il Cagliari

Il Torino è sempre più vicino a Lukas Lerager: la prova arriva dal fatto che, il centrocampista, non sia stato convocato dal tecnico Davide Ballardini per la partita di questo pomeriggio tra il Genoa e il Cagliari. E quello in programma alle 15 al Luigi Ferraris è un match molto importante per la formazione ligure (ma a cui anche il Torino guarda con grande interesse), essendo un vero e proprio scontro salvezza: il Genoa ha al momento 15 punti in classifica, il Cagliari 14.

Lerager neanche in panchina, come Meité prima del passaggio al Milan

L’esclusione di Lerager dall’elenco dei convocati ricorda quanto accaduto nelle scorse settimane con Soualiho Meité che, prima di trasferirsi al Milan, non andò nemmeno in panchina nella doppia sfida, tra campionato e Coppa Italia, proprio contro i rossoneri: il francese, pur essendo ancora un calciatore del Torino che, anche da un punto meramente numerico, avrebbe potuto fare comodo a centrocampo a Marco Giampaolo, era di fatto già considerato un ex. Lo stesso ora sta accadendo al Genoa con Lerager.

Calciomercato Torino: per Lerager la trattativa è in fase avanzata

I contatti tra il Torino e il club rossoblù si sono intensificati negli ultimi giorni e la distanza tra domanda e offerta è sempre più ridotta: la trattativa è impostata per un prestito di Lerager fino al temine della stagione, con opzione per il riscatto del cartellino in favore dei granata. Resta da decidere se il club granata avrà solamente un’opzione per il diritto di riscatto o se invece il prestito si tramuterà in un obbligo di acquisto a campionato concluso. I contatti tra Davide Vagnati e il ds rossoblù Francesco Marroccu proseguiranno nei prossimi giorni: l’obiettivo del Torino è quello di chiudere in fretta l’affare.