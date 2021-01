Calciomercato Torino / Per Sanabria resta sa chiarire la formula: gli spagnoli vorrebbero una percentuale su una futura cessione

Torino-Betis Siviglia continua ad essere un fronte caldo per quanto riguarda il calciomercato granata e in particolare per la trattativa che potrebbe portare al fianco di Belotti Antonio Sanabria. Con gli spagnoli la trattativa, come raccontato nei giorni scorsi, è ben avviata ma il nodo più difficile da sciogliere continua ad essere quello che riguarda la formula dell’eventuale approdo dell’attaccante alla corte di Davide Nicola. Sotto questo punto di vista, però, nelle ultime ore qualche novità è emersa, soprattutto per quello che riguarda le eventuali clausole che gli spagnoli vorrebbero inserire nel contratto.

Ipotesi prestito. E sull’eventuale cessione futura…

Partiamo dai punti fermi: la trattativa è e resta improntata ad un prestito con diritto di riscatto. Un terreno che sembrerebbe trovare d’accordo tanto gli spagnoli quanto i granata che, nel frattempo, stanno lavorando anche per liberare uno slot in attacco (qui i dettagli). Tuttavia, per arrivare al centravanti che Nicola ha già allenato al Genoa, le parti in causa dovranno fare un ulteriore piccolo sforzo per colmare il gap economico che ancora separa domanda e offerta.

Ed è proprio qui che emergono le notizie dell’ultim’ora sulle quali Torino e Betis lavoreranno proprio nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca. Se la formula del prestito convince gli spagnoli, infatti, è altrettanto vero che i verdiblancos vorrebbero assicurarsi qualche certezza economica in più puntando non tanto sul presente quanto sul futuro del giocatore. La proposta, in questo senso, sarebbe quella di inserire nell’accordo con il Toro anche una clausola che gli garantirebbe, in caso di riscatto da parte dei granata, una percentuale sull’eventuale futura cessione del giocatore. Insomma, questione di dettagli: Nicola aspetta uno dei suoi pupilli e le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.