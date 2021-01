Nessuno nel Toro ha fatto meglio di Belotti: con 5 assist è il migliore tra i granata. A metà stagione ha eguagliato il campionato 2015/16

Nessuno come Andrea Belotti. Almeno non al Torino dove, nonostante una stagione drammatica, è tornato ad essere uno dei migliori attaccanti del campionato. E lo ha fatto a suon di record, non solo legati alle reti segnate e a quei bomber di razza che hanno segnato la storia del Toro. Della generosità di Belotti, ad esempio, si è spesso parlato, identificandolo come uno dei pochi in campo a vestire a pieno i valori granata e a credere davvero di poter raddrizzare un campionato che per molti versi sembra segnato. E adesso arrivano anche i numeri a sancire quella generosità. Sono infatti 5 gli assist messi a segno dal numero 9 in questa prima metà di campionato e nessuno, tra i granata, è riuscito a tenere il suo ritmo. Nemmeno Singo, che proprio dopo il Gallo risulta essere il migliore con 3 assist.

Belotti, è la miglior stagione da assistman

E tornando al discorso record, i 5 assist all’attivo non rendono il Gallo solo il migliore tra gli uomini di Nicola ma gli garantiscono anche un altro piccolo traguardo. Mai, infatti, in carriera, aveva sfornato tante palle gol per i compagni. Soprattutto se consideriamo che resta ancora un traguardo parziale e che, di fronte, Andrea Belott (che attende anche il rinnovo di contratto) i ha ancora 19 gare per poterlo ritoccare ulteriormente.

Intanto, i 5 assist stagionali gli permettono di eguagliare il campionato 2015/16, il primo disputato con la maglia del Torino. Quattro sono quelli messi a segno nel campionato successivo, mentre nelle stagioni 17/18 e 19/20 si è fermato a quota 3.

Serie A, 7° posto nella classifica assist man

Per quanto riguarda la Serie A, invece, il Gallo Belotti è al 7° posto, accompagnato, con lo stesso numero di assist (5), da Ilicic, Sergej Milinkovic-Savic, Barella e Zapata. Nel mirino del bomber granata, invece, ci sono Calhanoglu, Brozovic e Mertens che di palle gol ne hanno sfornate 6, mentre a guidare la classifica degli assist men, a quota 8, c’è il giallorosso Mkhitaryan.