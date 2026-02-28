Obrador Ã¨ il giocatore che mancava sulla corsia: D’Aversa dovrÃ valorizzarlo ma lo spagnolo deve crescere

Sicuramente la sessione di calciomercato invernale non ha sistemato i mille (se non di piÃ¹) problemi che affliggono il Toro da tempo, ancor piÃ¹ in questa lugubre stagione. Allo stesso tempo perÃ² sulla sinistra il Torino ha trovato un profilo interessante che tuttavia deve cresce, specie in fase difensiva. Parliamo di Rafa Obrador, terzino spagnolo ex-Real Madrid, arrivato al Toro in prestito con diritto di riscatto dal Benfica.

Il buon inizio in granata

Da subito Obrador ha dato l’impressione di avere quella marcia in piÃ¹ per poter conquistarsi senza troppi problemi la titolaritÃ nel ruolo di esterno sinistro nella squadra di Baroni, dimostrando un’ottima qualitÃ di dribbling e grande atletismo. Ovviamente, non avendo quasi mai giocato a Lisbona, ha patito l’aumento improvviso di minutaggio infortunandosi e saltando la sfida con il Bologna, ma nelle altre partite ha dato l’impressione di essere uno dei giocatori di maggior qualitÃ della rosa (impresa non difficile per un giocatore cresciuto con la maglia dei Blancos visto il valore della rosa).

Obrador in crescita

Senza ombra di dubbio Obrador ha anche dimostrato qualche lacuna, per esempio in fase difensiva, ma se 2004 non avesse nulla da migliorare difficilmente avrebbe lasciato il Benfica in favore del Torino. Dal canto suo perÃ² ha tutte le carte in regola per crescere, anche con D’Aversa, e per mantenere la titolaritÃ su quella corsia dove da tempo si aspettava la presenza di un mancino di spinta. Con Aboukhal fermo ai box, la maglia da titolare contro la Lazio gli spetta di diritto.

In ottica futura non Ã¨ da escludere il suo riscatto: ma per arrivare a spendere quei 9 milioni il giocatore dovrÃ mostrare in campo ben di piÃ¹.