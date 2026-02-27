In questa imminente 27a giornata di campionato molte delle squadre in lotta per la salvezza affrontano le big: ecco i possibili risvolti

Gli appassionati e tifosi di calcio italiani si preparano a vivere una 27 a giornata di Serie A che si preannuncia esilarante e ricca di possibili sorprese. Durante il turno che prenderà il via questa sera alle 20:45 con Parma-Cagliari e terminerà lunedì sera alla stessa ora con Udinese-Fiorentina ci saranno numerose chance da cogliere, sia per le squadre di alta classifica, che affronteranno squadre mediamente abbordabili, sia per alcune squadre in lotta per la salvezza. Insomma, lunedì sera si potrebbero essere maggiormente delineati alcuni percorsi di squadre in bilico per i rispettivi obiettivi.

Le partite per la lotta salvezza

In ottica lotta per non retrocedere numerose squadre avranno partite complicate da portare a termine: la Cremonese e il Lecce – 17a e 18a della classe, entrambe a 24 punti – affronteranno rispettivamente il Milan in casa e il Como in trasferta. Due imprese che si preannunciano difficilissime, specialmente per i salentini. Ad avere un altro match sulla carta quasi impossibile sarà il Genoa, che affronterà niente meno che l’Inter a San Siro, contro i nerazzurri in cerca di riscatto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Infine il Toro ospiterà la Lazio in casa (seppur con lo stadio che verrà lasciato vuoto dai tifosi), affrontando però una squadra – quella di Sarri – che ha fatto 2 soli punti nelle ultime 3 partite e non vince dal 30 gennaio. Infine ci sono Fiorentina e Cagliari (anche se ormai quasi salvo) che saranno rispettivamente ospiti di Udinese e Parma e sperano di trarre vantaggio da queste 2 partite sulla carta dal risultato più incerto e di sfruttare eventuali frenate delle avversarie.

Come cambia la classifica

Ma come potrebbe variare la classifica in seguito a questa giornata di Serie A? In caso di vittoria della Fiorentina a Udine e sconfitta/pareggio delle contendenti, la viola aggancerebbe Genoa e Torino (in caso di sconfitta di entrambe) o comunque si avvicinerebbe a loro, staccando invece Cremonese e Lecce di 2/3 punti in base al risultato di queste ultime. Per Torino e Genoa invece la speranza è di trovare i 3 punti per allontanarsi maggiormente dalla zona rossa, sperando in una contemporanea sconfitta di almeno una tra Fiorentina, Cremonese e Lecce, per portarsi così nuovamente a +6 sul 18o posto.