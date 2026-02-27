Il cambio in panchina riapre i giochi in attacco: il colombiano è chiamato a una svolta

Nonostante sia fine febbraio e manchino ancora 12 partite al termine della stagione, in casa Toro la sensazione è che tutto sia appena ricominciato. L’esonero di Baroni e l’arrivo di D’Aversa hanno inevitabilmente segnato un punto di rottura nel campionato granata: una scelta ormai inevitabile – e, a dire il vero, tardiva – presa con l’obiettivo di salvare il salvabile e condurre la nave in porto senza ulteriori scossoni.

L’approdo dell’ex Empoli, chiamato a risolvere – o quantomeno a mettere una pezza – sui principali problemi emersi nella gestione Baroni, su tutti la fragilità difensiva, comporta anche un azzeramento delle gerarchie che fin qui avevano regolato la stagione granata.

Archiviato l’alibi dell’allenatore, ora molti giocatori sono chiamati a una risposta forte in questo finale, se non altro per chiudere l’annata con dignità ed evitare ulteriori complicazioni. Tra questi, Duvan Zapata è certamente uno dei profili più attesi.

La stagione di Zapata

L’ex capitano, dopo la rottura del crociato della scorsa stagione, non è più riuscito a ritrovare la condizione migliore, collezionando 20 presenze in campionato, la maggior parte delle quali dalla panchina.

Dopo aver riconquistato una maglia da titolare – anche grazie ai problemi muscolari di Simeone tra novembre e dicembre – e aver ritrovato il gol contro il Milan, sembrava potesse essere finalmente arrivata la sua personale rinascita.

Lotta a tre per il partner di Simeone

Quella rete contro i rossoneri, però, è rimasta un episodio isolato. Da allora Zapata ha perso nuovamente terreno nelle gerarchie, fino all’arrivo di Kulenovic a gennaio. L’avvento di D’Aversa, in questo senso, potrebbe rappresentare una svolta anche per lui, ma sarà il colombiano in primis a dover dimostrare di poter ancora incidere ad alti livelli nel nostro campionato.

L’impiego di Simeone non sembra in discussione: il Cholito, nonostante una sola rete negli ultimi tre mesi, resta la pedina più affidabile dell’attacco granata. Il posto al suo fianco, però, con ogni probabilità sarà conteso tra Zapata, Adams e Kulenovic, con D’Aversa che, nella sua esperienza a Empoli, ha dimostrato di non temere soluzioni offensive anche con attaccanti dalle caratteristiche simili o, al contrario, complementari.