Il Toro spesso in passato ha provato a comprare Orsolini senza mai riuscirci, lunedì sera l’attaccante ascolano sarà un avversario

Digerita l’amara sconfitta rimediata nel derby della Mole, Rodriguez e compagni hanno il focus rivolto verso l’importante e difficile sfida contro il Bologna di Thiago Motta, con gli emiliani che stanno portando avanti un ottimo campionato e sognano l’Europa. I rossoblù attualmente occupano l’ottavo posto in classifica con 35 punti e sono proprio davanti al Toro, che ha 4 punti in meno. Dunque, lunedì sera quella tra la squadra di Ivan Juric e il Bologna ha tutte le carte in regola per essere una sfida combattuta e molto divertente. Oltre ai vari ex, con Roberto Soriano e Lorenzo De Silvestri in prima linea, ci sarà un altro giocatore che fa parte della rosa della squadra di Thiago Motta sul quale ci saranno i riflettori puntati e cioè Riccardo Orsolini. Il motivo? Semplice, il fatto che l’attaccante italiano classe 1997 sia stato spesso accostato al Toro. Il club granata ha provato più volte a portare in granata Orsolini, senza però mai riuscirci, e lunedì sera vederselo contro molto probabilmente farà venire qualche rimpianto alla dirigenza granata per quello che poteva essere e non è stato. Dei rimpianti legittimi a maggior ragione se si considera quanta fatica faccia la squadra granata a trovare la via del gol.

Orsolini a settembre del 2021: “Il Bologna ha rifiutato parecchi soldi dal Toro per me”

Una conferma che il Toro provò in maniera concreta a portare Orsolini nel capoluogo piemontese sponda granata arrivò proprio dal giocatore stesso che nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport nel settembre del 2021 dichiarò: “Non ho mai chiesto la cessione e non ho mai pensato di andare via: lo posso garantire. Chiedetelo a chi vi pare. So che in società sono arrivate anche offerte importanti da Torino, Lazio e Fiorentina. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue”. Poi il Toro ci ha provato e riprovato, ma il risultato è stato sempre lo stesso. Chissà che in futuro Orsolini possa diventare un giocatore del Toro. Per adesso comunque non bisogna pensare al possibile approdo di Orsolini in granata ma bisogna rimanere concentrati sulla sfida di lunedì sera.