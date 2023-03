Il numero 34 del Toro, dopo aver saltato il derby a causa del giallo rimediato contro la Cremonese, tornerà a disposizione contro il Bologna

Un Toro molto arrabbiato per la sconfitta rimediata contro la Juve ha già iniziato da un po’ di tempo a mettere nel mirino la partita contro il Bologna. Un altro match che sarà molto difficile e combattuto. In vista della sfida contro la squadra guidata da Thiago Motta c’è una notizia che in parte fa tornare il sorriso sul volto di Ivan Juric, ovvero il fatto che tornerà tra gli arruolabili Ola Aina. Il difensore ex Chelsea infatti, dopo aver saltato il derby, dato che prima della partita contro la Cremonese era entrato in diffida e nel match contro i grigiorossi aveva rimediato un cartellino giallo, è pronto a tornare nel match contro il Bologna. Contro i bianconeri l’assenza del terzino nigeriano si è fatta sentire e non poco, già solo per la sua duttilità e la sua capacità di giocare sia sulla corsia di destra che di sinistra. Ma ora è inutile tornare a pensare al derby e a quello che sarebbe potuto essere con Ola Aina in campo. Adesso bisogna pensare solamente a preparare al meglio la partita contro i rossoblù.

Ola Aina dovrà fare di più rispetto a quanto ha fatto vedere contro la Cremonese

Con o senza Ola Aina, il Toro contro gli emiliani dovrà assolutamente rialzare la testa. Molto probabilmente proverà a farlo con il nigeriano classe 1996 in campo, date le diverse ottime prestazioni che il terzino granata è riuscito a raccogliere. Buone prove grazie alle quali ha conquistato sempre di più la fiducia di Juric anche se, bisogna dirlo, il tecnico croato ha sempre considerato molto Ola Aina e ha sempre dimostrato di credere nelle sue qualità. Per questo il numero 34 del Toro dovrà cercare di ripagare la stima che l’allenatore ex Hellas Verona ripone in lui. Nella sua ultima partita, appunto quella contro la Cremonese, Ola Aina non ha fatto malissimo, ma non è riuscito neanche a brillare in maniera particolare. Nella partita di lunedì sera contro il Bologna Ola Aina dovrà fare sicuramente meglio rispetto alla prestazione rimediata con la squadra di Davide Ballardini soprattutto perché sarà una sfida davvero molto, ma molto importante che dimostrerà se i granata vorranno continuare a portare avanti l’obiettivo di cercare di rimanere aggrappati al settimo posto in classifica.