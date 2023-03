Passerà anche dalla volontà di trattenere i big, tra cui Schuurs, la scelta di Juric di rinnovare col Torino

Ivan Juric dopo la sconfitta nel derby della Mole è stato molto chiaro con tutti. Se il Toro vuole avere qualche chance che il tecnico ex Hellas Verona prolunghi il suo contratto, ci dovrà essere da parte del presidente Urbano Cairo e del responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati la garanzia che lo zoccolo duro, cioè i giocatori più forti della rosa granata, non venga smantellato nella prossima sessione di calciomercato estiva. Perché sarebbe molto difficile ripartite e per il tecnico croato significherebbe aver investito tanto tempo e tante energie su dei giocatori che hanno fatto le valigie per altre destinazioni. Uno dei giocatori che il Toro non dovrà assolutamente vendere, se vorrà che Juric rimanga ancora all’ombra della Mole sponda granata, è Perr Schuurs. Il difensore olandese classe 1999 è arrivato al Toro la scorsa estate dall’Ajax ed è riuscito a calarsi perfettamente nel mondo granata, nonostante abbia dovuto far fronte a un’eredità importante quale quella di Gleison Bremer. Il giocatore ex Ajax ha sempre fatto bene e sta crescendo in maniera esponenziale, tanto che diversi grandi club hanno messo gli occhi su di lui. Proprio per questo la società granata dovrà fare molta attenzione.

Schuurs: la prova rimediata contro la squadra di Allegri

Schuurs anche nel derby della Mole ha fatto il suo. Non ha brillato, perché bisogna riconoscere che non ha brillato, ma ha messo in campo voglia di fare bene, grinta e sana cattiveria agonistica tanto da riuscire a controllare bene Dusan Vlahovic, tranne a inizio ripresa quando l’attaccante serbo è riuscito a scappare via a Schuurs con solo la traversa che ha salvato il Toro in quell’occasione. L’unica altra pecca è stata sul gol di Bremer, dato che anche il difensore olandese è rimasto inchiodato a terra quando il brasiliano ex Toro è riuscito a colpire il pallone di testa e ad infilare la palla in rete. Juric è comunque super contento di Schuurs, tanto da elogiarlo prima e dopo il derby. Con Juric che, alla vigilia del match contro i bianconeri, ha addirittura dichiarato: “Sono stracontento di Schuurs e della sua crescita, ha anche delle caratteristiche in cui è meglio di Bremer”.