Alessandro Buongiorno ha fatto una stagione strepitosa che gli è valsa anche la preconvocazione in nazionale per gli Europei

Alessandro Buongiorno dopo aver rifiutato il trasferimento all’Atalanta in estate è diventato il beniamino dei tifosi. Già alla partita contro il Genoa la Maratona si era profusa in cori per il numero 4. Durante la stagione poi il difensore è diventato un vero e proprio muro a proteggere la porta di Milinkovic-Savic, specialmente dopo che Schuurs si è infortunato gran parte del peso del compito difensivo è ricaduto sul classe 99. Il difensore del Torino si è consacrato in questo campionato come uno dei migliori nel suo ruolo in tutta la Serie A. La sua ottima stagione gli ha anche permesso di entrare nella lista dei pre-convocati per l’Europeo di Luciano Spalletti. Buongiorno ha anche ormai indossato la fascia da capitano del Torino diverse volte. Molte big hanno segnato il suo nome per il mercato estivo e tutti i tifosi granata sperano che invece il numero 4 scelga ancora una volta di rimanere sotto la Mole.

Alessandro Buongiorno in cima alle classifiche

Stagione eccezionale quella di Alessandro Buongiorno che in questo campionato è primo in classifica per palloni intercettati, terzo difensore per duelli vinti, primo difensore per palloni rubati e secondo per falli commessi. Il centrale è anche stato importantissimo nella costruzione del gioco della squadra di Juric, spesso buttandosi tra le linee palla al piede o organizzando la manovra dalle retrovie con una precisione nei passaggi dell’85.3%. Il difensore italiano ha anche segnato 3 reti e fatto 1 assist in questo campionato. Ormai è uno degli inamovibili di Juric, infatti ha giocato 29 partite saltandone 8 per infortunio e stando in panchina solo in 1 partita. Tutti questi dati giustificano anche la sua incredibile crescita nel valore di mercato, a metà giugno infatti il difensore valeva appena 10 milioni di euro, valore che si è triplicato arrivando a 30 milioni di euro. La stagione del numero 4 è stata quindi strepitosa e in pagella non può meritarsi che un voto ottimo.

Voto: 8

Presenze: 29

Gol: 3