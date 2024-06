Nella giornata di ieri, sabato 1 giugno, è andato in scena il Torneo dell’amicizia a cui ha partecipato la squadra 100% UGI

Una bella iniziativa, quella andata in scena ieri al Filadelfia. Sabato 1° giugno 2024 dalle ore 13,30 si è tenuto il Torneo dell’amicizia. È stata una giornata di sport e solidarietà, in collaborazione con i Toro Club. All’evento calcistico hanno partecipato la squadra 100% UGI, la prima squadra di calcio formata esclusivamente da adolescenti guariti da un tumore presso l’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (diretta dalla professoressa Franca Fagioli), e prestigiosissime squadre del Torino FC Academy. L’evento, inoltre, è stato presentato dal mitico speaker del Torino FC Stefano Venneri con la partecipazione di altri importanti ospiti del mondo granata.

Le parole dei protagonisti

“Sarà una grande giornata di calcio e solidarietà per chi scenderà in campo e per i tifosi, che potranno assistere ad un evento unico. Ringraziamo il Torino FC per la consueta disponibilità dimostrata nei confronti di UGI e per aver dato la possibilità ai nostri ragazzi di poter giocare sul glorioso terreno del Filadelfia” ha dichiarato il professor Enrico Pira (Presidente UGI). “Che emozione poter vedere scendere in campo al Filadelfia i nostri ragazzi grandi e piccini che hanno vinta la partita della vita dopo una lunga battaglia ed ora si accingono a giocare una partita di calcio molto significativa nel loro percorso di crescita” ha invece affermato la professoressa Franca Fagioli.