Brian Bayeye ha passato la stagione all’Ascoli in Serie B: per lui stagione non positiva e retrocessione in Serie C

Alcuni giocatori, nella stagione 2023/2024, hanno lasciato il Torino per andare in prestito. Qualcuno è partito a gennaio, mentre altri già in estate. Brian Bayeye, dopo il ritiro di Pinzolo, aveva lasciato il capoluogo piemontese e la squadra di Juric per andare all’Ascoli in Serie B. Prestito secco: farà infatti ritorno a Torino dove aveva firmato fino al 2025. La sua è stata una stagione negativa nelle Marche. L’Ascoli infatti, è arrivato 18° in Serie B ed è retrocesso in Serie C. Ora i bianconeri rischiano il fallimento, ma c’è un fondo americano che potrebbe salvarli. Bayeye non ha inciso e non ha dato il suo contributo.

La sua stagione

Ha preso il numero 40 all’Ascoli. Per lui in Serie B 19 partite: 0 gol, 0 assist e solo 1 cartellino giallo. Di queste 19, 10 da titolare e 9 da subentrato. Nelle ultime 7 partite non è stato nemmeno convocato: 4 per infortunio alla coscia. A gennaio invece, ne aveva saltate 5 perché era in Coppa d’Africa con il Congo. Ha giocato sempre come esterno destro, suo ruolo naturale. Il fatto di aver cambiato 3 allenatori, durante l’anno, non ha di certo aiutato: William Viali (dalla 1^ alla 13^ giornata), Fabrizio Castori (dalla 14^ alla 29^ giornata) e Massimo Carrera (dalla 30^ alla 38^ giornata).

Futuro lontano da Torino?

A inizio della nuova stagione, sarà valutato dal nuovo allenatore del Torino. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino. Si tratta di una scommessa di Vagnati, ma non si è mai rivelato pronto per la Serie A. Preso dal Catanzaro nel 2022 per 700 mila euro, ha giocato pochissimo al Toro. Difficile che possa essere confermato. Rimane nei ricordi dei tifosi del Toro il suo assist, per Adopo, nella magica notte di San Siro in Coppa Italia.