Karol Linetty ha preso troppi cartellini gialli in questa stagione: solo 3 giocatori in Serie A ne hanno presi di più

Come sempre, a fine stagione è tempo di bilanci e si guardano anche le statistiche della Serie A appena conclusa. Ce n’è una in particolare, che riguarda il Torino e Karol Linetty. In questa stagione, il centrocampista polacco ha ricevuto 12 cartellini gialli. Solo 3 giocatori in Serie A ne hanno presi di più in questa particolare classifica: Paredes della Roma è primo con 15 cartellini presi. Poi ci sono Ranieri della Fiorentina e Ramadani del Lecce con 13. Chiude la top 5 Theo Hernandez con 11 cartellini presi. Il numero 77 del Torino, ne ha presi decisamente troppi.

La sua stagione

Per Linetty quest’anno, al Toro, 28 presenze con 0 gol e 0 assist. Ha fatto però un sacco di lavoro sporco e non si è mai tirato indietro. Di queste 28 partite, 19 sono state giocate dall’inizio. Il lavoro di filtro in mezzo al campo, per proteggere la difesa, lo ha fatto diventare irruento e falloso più del solito quest’anno. In fase offensiva invece, non ha mai inciso. Due partite quest’anno (Frosinone-Torino 0-0 e Inter-Torino 2-0) le ha saltate appunto per squalifica, causata dalla somma di ammonizioni.

Il confronto con le altre stagioni

Nei tre anni di Juric al Toro, Linetty non è mai partito come titolare ma si è sempre ritagliato il suo spazio. Nella stagione 2022/2023, aveva preso 8 cartellini gialli, giocando 32 partite (4 in più di quest’anno). 1 gol e 0 assist. Nella prima stagione di Juric invece, quella 2021/2022, aveva preso solo 2 cartellini gialli in 16 partite. 0 gol e 2 assist. Il suo futuro al Torino è tutto da decidere adesso.