L’arrivo a gennaio e subito la titolarità, con un ruolo da leader: Masina ha colpito istantaneamente il Torino

Una buona seconda parte di stagione per Masina al Torino, dopo aver giocato molto poco a Udine. L’arrivo all’ombra della Mole negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato del difensore marocchino aveva alimentato diverse critiche nei confronti della dirigenza. Prelevato dai bianconeri per sostituire il partente Soppy, l’ex Bologna è stato accolto con scetticismo per due motivi: il ruolo, in quanto sarebbe servito un esterno a tutta fascia, e il minutaggio molto basso. In Friuli, anche a causa di infortuni, Masina aveva giocato solamente 4 partite da agosto a gennaio, ma una volta arrivato in granata è riuscito a far ricredere tutti.

Un leader dentro e fuori dal campo

Primo impatto: il difensore marocchino si è presentato in conferenza stampa quasi con una vera e propria lezione di filosofia. L’ex Udinese ci ha tenuto sin da subito a far capire quanto desiderasse i colori granata, e questa voglia l’ha poi messa in mostra anche dentro al campo. Sin dalle prime partite, pur non conoscendo nel dettaglio i vari schemi di Juric, Masina si è dimostrato tra i migliori. La sensazione è stata quella di vedere un veterano, presente in squadra da diversi anni: movimenti precisi, indicazioni ai compagni e segnali di incoraggiamento verso tutti, gesti da vero leader. In più, un bonus nella sua pagella è caratterizzato anche dal fatto che era arrivato a Torino come esterno di centrocampo ma si è rivelato tutt’altro, giocando sempre come terzo di difesa. Il numero 5 ha dunque convinto in tutto e per tutto, compiendo pochissimi errori da quando è arrivato e dimostrando una gran concentrazione. Il bilancio dei primi 5 mesi è positivo, e la speranza è che anche il prossimo anno Masina possa ripetersi.

PRESENZE: 16

VOTO: 6.5