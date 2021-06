Per Karol Linetty, voluto fortemente da Giampaolo, è stata una stagione negativa, con Nicola è sparito dai radar

Karol Linetty era arrivato in granata la scorsa estate, su richiesta esplicita di Marco Giampaolo che aveva già allenato il centrocampista polacco nella sua esperienza blucerchiata, contribuendo ad una crescita esponenziale del giocatore. All’ombra della Mole Linetty ha vissuto una stagione molto deludente e da dimenticare. Il futuro del numero 77 del Toro ora è incerto. Il giocatore non ha convinto, passando da qualche alto e basso di inizio campionato a non trovare spazio con Davide Nicola alla guida dei granata. L’Europeo potrebbe essere una vetrina importante per il centrocampista polacco per cercare di conquistare Juric e convincerlo a rimanere in granata. Sicuramente il numero 77 granata non è tra i profili intoccabili, dopo che al suo arrivo all’ombra della Mole si pensava potesse essere l’elemento giusto per portare qualità in mezzo al campo, ma poi così non è stato. A inizio campionato Linetty non è mai riuscito a dare una svolta al centrocampo granata riuscendo comunque a collezionare qualche buona prestazione, ma poi è pian piano sparito.

Linetty: solo un gol contro il Sassuolo

Linetty alla sua prima stagione in granata ha collezionato 27 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia, riuscendo solo una volta ad apporre la propria firma tra i marcatori. Esattamente nel match contro il Sassuolo, sicuramente la migliore partita del numero 77 del Toro, nella stagione che si è da pochi giorni conclusa. Lo scorso 23 ottobre nel match contro la squadra di De Zerbi aveva messo in mostra le sue qualità, dimostrando ottimi tempi di inserimento. In quella partita contro i neroverdi al 33’ minuto del primo tempo su un cross di Vojvoda è riuscito a infilare il pallone in rete. Il gol polacco sbloccò quel match che poi terminò 3-3. Nella partita contro il Milan invece Linetty ha sprecato una grande chance datagli da Nicola dopo una lunga lontanza dal campo. Il giocatore polacco, come tutti i compagni, non è salvato da una pessima prestazione, avendo anche qualche responsabilità sul gol del 0-3. Ora deve rialzare la testa e tornare il Linetty che alla Sampdoria stupiva in positivo.

Karol Linetty, voto: 4,5