Il pagellone di Amer Gojak / Qualche segnale positivo con Giampaolo per il bosniaco, lasciato in disparte da Davide Nicola

L’aria di cambiamenti che ha pervaso il Torino nella scorsa estate, ha presa vita solo in parte. Numerosi giocatori sono stati consegnati a Giampaolo dal direttore sportivo Vagnati, alcuni dei quali ancora sconosciuti al pubblico. Tra questi figura il nome di Amer Gojak, il vero oggetto misterioso della stagione. Impiegabile sia come mezzala che come trequartista, il bosniaco non è riuscito a convincere a pieno né Giampaolo né Nicola, sfruttando solo in parte le poche chance avute. Poca continuità e cambi continui di posizione hanno caratterizzato il suo primo anno in granata, svelando poco delle sue doti.

Gojak, brillante contro il Parma, poi il buio

Un inizio di stagione mediocre per il bosniaco, giustificato dalla necessità di più tempo per integrarsi nel calcio italiano, che lo ha però portato a dare segnali positivi contro il Parma. I gialloblu si sono trasformati nella sua unica vittima: contro di loro ha infatti segnato un gol e realizzato un assist. Dopodiché però il buio. Gojak, provato in diversi ruoli, non è infatti riuscito a lasciare il segno, ottenendo la sua ultima presenza il 21 marzo contro la Samp. Nicola gli ha spesso preferito Verdi, inizialmente insidiato dal bosniaco, ma poi confermato al suo posto. E se, ad obiettivo raggiunto, poteva esserci un’ultima chance per mettersi in luce, un infortunio gli ha impedito di mantenerla viva. Poco di fatto dunque per il numero 10 del Toro.

Amer Gojak, voto: 5