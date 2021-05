In Torino-Parma, Nicola avrà cinque diffidati a cui prestare attenzione: Belotti e Nkoulou rischiano di saltare il Verona

Contro il Napoli, Davide Nicola ha scelto di mandare in campo tre diffidati, senza fare troppi calcoli. Con uno di questi – Verdi – gli è andata male: il 24 è stato ammonito e salterà Torino-Parma di lunedì. Cose che capitano, quando ogni partita si deve affrontare con la migliore formazione possibile, non preoccupandosi di altro se non del risultato finale. La gestione dei cartellini, però, sarà un tema anche nel posticipo contro i ducali. Saranno ben cinque, infatti, i granata con la diffida pendente. Due di questi sono Andrea Belotti e Nicolas Nkoulou, titolarissimi che rischiano, in caso di ammonizione, di saltare la partita contro il Verona.

Torino, tutti i diffidati nella sfida contro il Parma

Ma il capitano e il centrale non sono gli unici. Nella stessa situazione si trovano anche Simone Zaza, Karol Linetty e Sasa Lukic. I tre, nelle ultime settimane, sono rimasti spesso fuori dall’undici. Eppure l’emergenza a centrocampo potrebbe rilanciare il polacco e il serbo, mentre le rotazioni in attacco potrebbero favorire anche l’11, ormai in costante ballottaggio con Sanabria e il Gallo. Così Nicola si ritroverà ad un bivio scottante: fare risultato pieno è imprescindibile, ma sarebbe importante anche arrivare alla trasferta di Verona senza troppe assenze.