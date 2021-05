Con Simone Verdi squalificato, il posto vacante a centrocampo contro il Parma è conteso da Karol Linetty e Sasa Lukic

Assenze pesanti attendono il Torino di Nicola in vista del Parma. Il tecnico granata dovrà infatti fare a meno di Simone Verdi e di Rolando Mandragora, entrambi squalificati per una giornata dopo le sanzioni raccolte contro il Napoli. A sostituire il numero 24 nel ruolo di mezzala di spinta, con compiti offensivi e anche di raccordo tra centrocampo e attacco, sarà uno tra Sasa Lukic e Karol Linetty. Entrambi hanno avuto finora poco spazio con Davide Nicola e la sfida contro gli emiliani potrà essere per entrambi un’occasione da sfruttare anche in ottima futuro.

Linetty, il pupillo di Giampaolo finito ai margini e rivalutato nell’ultimo periodo

I due giocatori arrivano da situazioni differenti. Linetty, voluto fortemente da Giampaolo, ha infatti avuto fortuna principalmente nella prima parte della stagione, potendo raccogliere diciotto presenze totali, tutte da titolare. L’arrivo di Nicola ha visto però la rotta assumere un andamento decrescente: se il tecnico all’inizio ha lasciato invariati l’unidici iniziale ed il modus operandi per non snaturare la squadra ed il suo gioco, col tempo ci ha messo la mano. Sono infatti cambiate diverse cose ed il polacco ha trovto sempre meno spazio. Qualche spezzone e poco più per lui, che contro il Napoli ha però collezionato trentatre minuti prendendo il posto di Verdi. Resta quindi un’opzione per Nicola.

Lukic, inizio positivo e poi una crisi da risolvere in fretta

Lukic invece, al Torino da qualche tempo, è stato spesso inserito titolare, soprattutto con Giampaolo, raggiungendo le ventotto presenze contornate da tre gol e un assist. Nicola ha vouto testarlo, ma un calo gli è costato più del dovuto. Dopo la panchina con la Juventus, è tornato titolare solamente contro la Roma, per poi avere qualche spezzone a disposizione. Anche col Napoli è rimasto a guardare, complice la situazione risicata e le difficoltà risocntrate dai granata contro i partenopei. Il match contro il Parma può quindi rivelarsi una buona opportunità per il serbo, a caccia della continuità che ha caratterizzato gran parte della sua stagione.