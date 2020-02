Torino-Parma, ecco dove vedere la partita in TV e in streaming

Torino-Parma, partita valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 23 febbraio alle 15: ecco come vederla in TV e streaming

Al via la 25^ giornata di campionato, che vedrà il Torino impegnato contro il Parma nella sfida in programma per domenica 23 febbraio alle ore 15.00 allo stadio Grande Torino. I granata, ancora a secco dall’arrivo di Moreno Longo in panchina al posto di Mazzarri, sono reduci da 5 sconfitte consecutive. La crisi va interrotta ed il prossimo match va interpretato per fa sì che si trasformi nel primo passo verso la luce in fondo al tunnel. La zona calda della classifica è ormai alle porte. Il Parma invece, settimo in campionato, ha portato a casa i tre punti contro il Sassuolo e cercherà di ottenere un po’ di continuità. La sfida tra Torino e Parma, sarà trasmessa su Sky e in streaming su Sky Go.

Serie A 2019/2020: dove vedere le partite in TV

Anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Sky trasmette quest’anno sette partite ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), e tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì. Il servizio streaming Dazn invece detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15 oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica.