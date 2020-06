Ancora striscioni contro Cairo: "Hai cassintegrato la nostra fede" - Toro.it

Non lontano dal Grande Torino Flash Mob contro il presidente del Toro: “Vergogna, hai cassintegrato la nostrafede”

Un flash mob a poche ore dalla prima partita dopo lo stop dovuto al coronavirus. Prima di Torino-Parma infatti sono comparsi degli striscioni che recitano “Vergogna, hai cassintegrato la nostra fede. Cairo Vattene”. Non si placano le proteste dei tifosi granata nei confronti del presidente. Dopo l’addio di Mazzarri, anch’egli bersaglio per colpa dei non risultati, il consenso dei supporters nei confronti del numero uno granata è rimasto ai minimi storici. E questi nuovi striscioni non fanno che confermarlo.