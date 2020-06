Punte col mal di gol: ma in tutto il campionato il Toro mai aveva tirato così tanto - Toro.it

Con il Parma sono stati 14 i tiri: mai quest’anno il Toro era riuscito a tirare con questa frequenza. Belotti, Zaza e Edera si sono divorati un gol a testa

Ripensando a Torino-Parma, rivedendo le immagini della partite ma anche leggendo le statistiche, il rammarico per quell’1-1 che sta tanto stretto alla formazione granata. Non basta il fatto che sia stata finalmente interrotta la striscia di sconfitta ad alleviare l’amarezza per quello che poteva essere e non è stato. Il Toro ha prodotto gioco e occasioni come mai aveva fatto in tutto il campionato, basti pensare che sono state 14 le conclusioni totali nei novanta minuti: mai quest’anno era riuscito a tirare così tanto.

Torino-Parma, le statistiche: 14 tiri per i granata, 9 in porta

Tra queste 14 conclusioni 9 sono state sventate da Luigi Sepe: tra queste c’è anche quel penalty che Andrea Belotti si è fatto respingere a inizio secondo tempo. Ma il Gallo non è stato l’unico a sprecare una ghiotta occasione, tutti e tre gli attaccanti schierati dal primo minuto da Moreno Longo hanno mostrato di soffrire di una sorta di mal di gol: pochi attimi del fallo da rigore, Simone Zaza non ha sfruttato il perfetto assist di Lorenzo De Silvestri fallendo una sorta di rigore in movimento. L’occasione per regalare i tre punti al Toro l’ha avuta anche Simone Edera nel finale, con il colpo di testa da due passi che non ha centrato lo specchio della porta.

Toro, anche De Silvestri si è divorato un gol

Se si parla di occasioni sprecate non si può non citare anche l’incornata di De Silvestri a fine primo tempo: il terzino, ben pescato da Andrea Belotti, non è riuscito ad angolare a dovere il pallone facilitando l’intervento di Sepe.

Moreno Longo nei prossimi giorni dovrà ancora lavorare molto, sia sulla testa che sulle gambe dei suoi giocatori, ma contro il Parma ha dimostrato di aver già riportato sui giusti binari il Toro. Speriamo solo che il mal di gol che ha colpito le punte svanisca in fretta.