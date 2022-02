Juric ha ribadito in più occasioni che Pellegri avrà bisogno di tempo anche perché l’attaccante ex Milan arriva da una serie di infortuni

Ivan Juric, dopo la deludente sconfitta rimediata contro il Venezia, ha parlato di Pietro Pellegri. Il giocatore per la partita contro i veneti non era stato convocato a causa di un affaticamento muscolare. Riguardo all’attaccante classe 2001 l’ex tecnico dell’Hellas Verona ha dichiarato: “Ha grandi doti ma ha avuto talmente tanti infortuni…Non era al massimo, deve ritrovare la condizione giusta”. L’ennesimo chiaro messaggio da parte del tecnico croato che ha ribadito ancora una volta il fatto che il Toro dovrà aspettare che Pellegri torni in forma al 100%, prima di poter contare su di lui con continuità. Il Toro dunque in questa seconda parte della stagione, nella quale ultimamente i granata stanno riscontrando qualche difficoltà, non vorrà sicuramente sforzare il recupero del suo numero 64, arrivato nella finestra di mercato di gennaio. Pellegrini non vede l’ora di tornare in forma per dimostrare il suo valore dopo mesi molto complicati. D’altronde Pellegri, come ha ammesso lui stesso il giorno della sua presentazione, si è trasferito al Toro in cerca di un riscatto e anche perché crede nel progetto del club piemontese.

Pellegri però ha già esordito a Udine

Pellegri crede nel Toro ma anche il Toro crede in Pellegri. L’ex attaccante ha già esordito con la maglia del Toro nel match contro l’Udinese, entrando in campo a gara in corso al posto di Tonny Sanabria. Un esordio sfortunato per il numero 64 granata, con il Toro che contro i friulani ha rimediato una brutta sconfitta nei minuti finali. Pellegri contro la squadra dell’ex granata Gabriele Cioffi, nonostante non abbia ricevuto tanti palloni, ha messo in campo tanta grinta e voglia di fare bene, provando a sfruttare gli spazi alle spalle della difesa bianconera. Ma tornado a pensare al presente, l’obiettivo di Pellegri è recuperare la migliore condizione fisica, dando il tutto per tutto per il Toro dopo la sfortunata parentesi al Milan, dove l’attaccante classe 2001 a seguito dei tanti problemi fisici non è riuscito a trovare spazio. Sia Pellegri che il club granata sperano di mettersi alle spalle i problemi fisici che lo hanno colpito il prima possibile. D’altronde anche il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati, dopo aver inseguito a lungo Pellegri, a gennaio ha ribadito che il club granata punta su di lui e Juric sicuramente non vede l’ora di averlo a disposizione.p