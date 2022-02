Il cartellino di Pjaca è ancora di proprietà della Juventus ma l’attaccante vuole restare al Torino e nel derby può dimostrarlo

Come per ogni derby che si rispetti, anche per quello in programma venerdì sera tra Juventus e Torino, l’attesa è molto alta. Una partita che non è sicuramente come tutte le altre. Lo sarà ancora meno per Marko Pjaca che tornerà in quello che è stato il suo stadio, ma questa volta da avversario. Con l’attaccante croato, connazionale di Ivan Juric, che è stato portato in Italia proprio dalla Juve nell’estate del 2016. L’impatto di Pjaca con il club bianconero però non è stato sicuramente come ci si aspettava. Questo a causa dei diversi problemi fisici che lo hanno colpito. Pjaca infatti, non è mai riuscito a convincere la Juve che lo ha girato in prestito per ben 5 volte, l’ultima delle quali la scorsa estate al Toro, sempre in prestito con diritto di riscatto.

Pjaca allo Stadium da ex

Ora Pjaca sicuramente ha tanta voglia di rivalsa nei confronti della Juve, squadra che appartiene al suo passato. “Spero restare a lungo al Toro” aveva dichiarato nella sua prima conferenza stampa da calciatore granata. Ricordiamo che il suo cartellino è ancora di proprietà della società bianconera ma il Torino ha la possibilità di esercitare la clausola per acquistare a titolo definitivo l’attaccante. Il numero 11 granata arriva da una prestazione non del tutto convincente contro il Venezia, per lui riscattarsi in una partita delicata come il derby, nel suo vecchio stadio con addosso la maglia del Toro, avrebbe sicuramente un valore speciale.