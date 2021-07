ieri le visite mediche, oggi la firma e la partenza per il ritiro: Pjaca è già in ritiro da Juric

Marko Pjaca è arrivato in ritiro, a Santa Cristina: non ha voluto perdere altro tempo Ivan Juric, e così il suo connazionale ha raggiunto l’Alto Adige e da domani lavorerà con lo staff granata. Il giocatore si è detto pronto a cominciare una nuova avventura e lo farà sin da subito, accelerando per raggiungere il livello dei suoi compagni che lavorano da circa due settimane con il nuovo allenatore.