Davide Nicola spera di recuperare Nicolas Nkoulou in tempo per il derby della Mole, sfruttando la pausa per le Nazionali

Non è ancora al completo il Torino di Nicola, in un momento in cui il ko di Genova ha rallentato la rincorsa salvezza. I granata, reduci da una sconfitta rimediata contro la Sampdoria, pagano qualche errore di troppo in difesa, che non ripaga la squadra degli sforzi fatti. Il declino è cominciato dall’arrivo del Covid, che ha colpito diversi membri dell’organico. Se il tecnico del Toro ha piano piano recuperato tutti, resta ancora out Nicolas Nkoulou, tornato ad essere na colonna portante della difesa granata.

Toro, Nkoulou è il pilastro della difesa di Nicola

Rimasto ai margini per parte della stagione guidata da Giampaolo, è tornato in voga dopo il cambio in panchina, riappropriandosi del proprio posto nella difesa a tre. Nicola gli ha infatti guidato il comando nelle retrovie, affidandosi alla sua esperienza ed i risultati si sono visti. Contro Atalanta, Genoa e Cagliari i granata sono riusciti a raccogliere tre risultati utili consecutivi, restano a reti inviolate negli ultimi due match. Dall’assenza del camerunese qualcosa è però cambiato.

Toro, Nkoulou può fare la differenza in difesa

Sono tornati i problemi per i granata, che hanno vinto solo contro il Sassuolo con una rimonta, perdendo però contro Crotone, Inter e Sampdoria. La pausa Nazionali potrebbe quindi essere la vera manna dal cielo per un eventuale recupero del numero 33 della formazione del Toro. Anche perchè, ad attendere i granata al rientro c’è il derby della Mole, il match giusto per risollevare il morale. Il recupero di Nkoulou, autore dell’unico gol granata all’andata, non potrebbe fare altro che bene alla difesa.