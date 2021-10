Emergenza infortuni per il Toro: la pausa servirà per tentare di recuperare almeno Praet e Pjaca in vista del Napoli

Al via la pausa nazionali, la migliore delle notizie per il Torino. Con la rosa decimata dagli infortuni, Juric si è ritrovato con la coperta corta nelle ultime sfide, che sono costate punti preziosi. Tra i giocatori che più hanno patito questo inizio di campionato, figurano i nomi dei neoacquisti Pjaca e Praet. Neanche il tempo di cominciare, per l’attaccante e il centrocampista, entrambi importanti per il gioco del tecnico croato. Gli infortuni spesso non perdonano ed è questo il caso. La sosta servirà quindi per provare a recuperarli in vista del Napoli.

Toro, Pjaca si ferma sul più bello

Il tanto voluto trequartista si sta facendo attendere per cause di forza maggiore. Conosciuto per essere un giocatore dall’infortunio facile, Pjaca ha infatti riscontrato problemi nel match con la Lazio, trovando quindi solo uno spezzone contro i biancocelesti, sufficiente a fargli siglare il secondo gol stagionale. Gli esami strumentali eseguiti successivamente hanno infatti esternato un problema più grave del previsto al polpaccio. Potrebbe infatti non riuscire a rientrare in tempo per il Napoli. Lo stesso è accaduto con Praet, assente invece dal problema riscontrato durante la sfida con il Sassuolo. Al diciottesimo dalla ripresa, è infatti stato richiamato in panchina a cuasa di un fastidio rivelatosi poi essere un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra.

Praet, tempi di recupero da definire

Doveva essere anche in questo caso un infortunio lieve ma i tempi di recupero restano poco chiari. E Juric non le manda a dire: “Il recupero degli infortunati? Dobbiamo alzare il livello, quello che ho visto non va bene“, queste le parole del tecnico infuriato a causa delle tempistiche di recupero dei suoi assenti. Pochi segni di miglioramento sul fronte infermeria, già criticato durante il ritiro estivo. Ora è tempo di accelerare per evitare di pagare ancora e per farlo sarà necessario un cambio di rotta. Il prezzo da pagare potrebbe se no essere ancora una volta troppo alto.