Il belga Praet, presentato ieri, ha lanciato la sfida ai due compagni: c’è anche lui per una maglia sulla trequarti

Una sfida agli altri due trequartisti, i due croati Pjaca e Brekalo. Ieri Praet, presentato dopo il suo debutto di domenica, ha chiarito quella che sarà la posizione in cui lo vedremo nel corso della stagione. Juric era stato meno preciso: “Può fare l’interno di centrocampo o il trequartista“, ma il belga invece ha chiarito bene quello che il suo allenatore vuole. “Mi vede come trequartista dietro gli attaccanti, vuole da me qualche gol e anche qualche assist”. Dunque in quella zona del campo così importante per il gioco di Juric, sono tre i giocatori che si contenderanno due maglie. C’è anche l’ex doriano in lizza per una maglia da titolare, laddove Juric ha sperimentato per tutta l’estate in attesa che il mercato risolvesse qualche problema.

I trequartisti regalati dal mercato

In ritiro i casting: Linetty, Verdi, Lukic, Warming e chi più ne ha più ne metta. Prima di fare il punto con Cairo e Vagnati a fine luglio, Juric le ha provate tutte, non considerando nessuno dei già citati calciatori dei veri trequartisti (parole sue). All’occorrenza è accaduto che uno di loro fosse schierato – l’ultimo in ordine di tempo è stato Linetty – ma l’arrivo di Pjaca ha già chiuso degli spazi ai “vecchi”, e con Brekalo e Praet ora la porta sembra davvero serrata.

Praet scalpita

Sarà lotta a tre, se queste sono le premesse: non si può ad oggi dire che Brekalo-Pjaca sarà la coppia titolare perché anche Praet scalpita in un momento in cui l’ex Juventus non è al meglio della condizione e le partite ravvicinate daranno la possibilità ai tre di trovare spazio.