Zima nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha lanciato la sfida a Domenico Berardi che già lo aveva affrontato in Nazionale

David Zima durante la sua conferenza stampa di presentazione nella pancia dello Stadio Olimpico Grande Torino ha fatto capire di aver già archiviato la sfida contro la Salernitana e pensare al match contro il Sassuolo, focalizzandosi su un avversario molto pericolo che è Domenico Berardi. I due si erano già affrontati con le rispettive Nazionali e sull’attaccante neroverde il difensore ceco ha dichiarato: “Non vedo l’ora di potermi confrontare con gli attaccanti forti che ci sono in Italia, nel Sassuolo ce ne sono vari. Ho già giocato contro Berardi in Nazionale e non vedo l’ora di scendere nuovamente in campo contro di lui”.

Zima: buona la prima contro la Salernitana

Il difensore, ceco, classe 2000, dopo aver esordito bene contro la Salernitana, vorrà dare continuità all’ottima prestazione rimediata contro la squadra campana, così come il Toro vorrà continuare a collezionare risultati positivi. Contro la Salernitana Zima ha messo in mostra diverse qualità senza mai dimostrare incertezza e venerdì quando si ritroverà contro Berardi vorrà vendicare quel match di inizio giugno tra Italia e Repubblica Ceca finito 4-0 per gli azzurri. Zima era entrato a gara in corso e Berardi al 76’ minuto aveva segnato il gol che aveva di fatto chiuso il match.