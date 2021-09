I precedenti di Sassuolo-Torino / In 8 sfide al Mapei Stadium il Toro ha raccolto 1 vittoria, 1 sconfitta e 6 pareggi

Si sta avvicinando la sfida tra Sassuolo e Torino in programma venerdì sera al Mapei Stadium con calcio d’inizio fissato per le 20:45. La storia delle sfide tra le due squadre nella massima serie è breve e molto recente con un bilancio di 7 vittorie per i granata, 6 pareggi e 3 soli successi da parte della formazione neroverde. Bilancio sicuramente più equilibrato se si prendono in considerazione solo i match che si sono disputati in casa del Sassuolo, dove il Toro ha ottenuto 1 vittoria, 1 sconfitta e 6 pareggi. Sicuramente venerdì sera sarà una sfida molto combattuta dove un pareggio non accontenterebbe nessuno. La squadra di Juric vorrà dare continuità al successo ottenuto contro la Salernitana e il Sassuolo vorrà rialzarsi dopo la sconfitta rimediata contro la Roma.



La prima vittoria del Toro in casa del Sassuolo

L’unica vittoria dei granata in casa dei neroverdi risale alla stagione 2013/2014. Più precisamente al 19 gennaio 2014, la prima sfida tra le due squadre in Serie A. Quel match terminò 0-2 in favore dei granata, grazie alle reti di Immobile al 24’ minuto e il raddoppio da parte di Brighi al 48’. I granata così si imposero come successe anche nella sfida di andata allo stadio Olimpico Grande Torino. C’è da segnalare anche che in quel match esordì con la maglia granata Tachsidis, arrivato da pochi giorni alla corte di Ventura, allora tecnico del Toro, in prestito dal Catania.



La vittoria del Sassuolo sul Toro al Mapei Stadium

Molto più recente il successo del Sassuolo sul Toro al Mapei Stadium. Era il 18 gennaio 2020 quando i neroverdi si imposero sui granata 2-1. A sbloccare il match fu un autogol di Locatelli. Il centrocampista classe 1998 deviò in rete la palla che aveva tirato Rincon, portando così in vantaggio i granata che poi allo scadere della prima frazione di gioco hanno avuto una clamorosa opportunità con Verdi per trovare il raddoppio. Nel secondo tempo il Toro crolla e i neroverdi grazie a Berardi e Boga ribaltarono il match con il Toro, che non riuscì a conservare il vantaggio facendosi rimontare clamorosamente.



L’ultimo pareggio terminato in pareggio

L’ultima sfida tra Sassuolo e Torino in casa del club emiliano si disputò il 23 ottobre 2020 alle 20:45. In quell’occasione il match terminò 3-3. A passare in vantaggio furono i granata grazie a un gol di Linetty, poi il pareggio da parte di Djuricic al 71’ minuto. Giampaolo allora ricorse ai ripari passando alla difesa a 5 per coprirsi e con il nuovo assetto tattico il Toro riuscì a trovare la via del gol prima con Belotti, poi dopo due minuti grazie a Lukic. Ma il Sassuolo non si arrese e Chiroches e Caputo rimontarono il Toro. Quella fu una partita clamorosa dove il Toro sprecò un ‘altra grande occasione per conquistare un successo.