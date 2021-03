La società granata ha annunciato di aver depositato il preannuncio di ricorso per la mancata disputa di Lazio-Torino

Lo aveva anticipato ieri il presidente Urbano Cairo, ora è ufficiale: il Torino ha depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita contro la Lazio. Nel caso in cui il Giudice sportivo dovesse decidere per l’assegnazione della vittoria per 3-0 a tavolino in favore della squadra biancoceleste, il Torino si prepara quindi a far valere i propri diritti.