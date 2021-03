L’Asl ha disposto per questa mattina un nuovo giro di tamponi all’intero gruppo squadra del Torino: in serata i risultati

L’isolamento domiciliare è ufficialmente terminato, Davide Nicola può ora tornare a svolgere allenamenti al Filadelfia con i giocatori risultati negativi al Covid. L’Asl di Torino ha però disposto un nuovo giro di tamponi per l’interno gruppo squadra che sono stati effettuati questa mattina: l’esito potrebbe arrivare già nella serata di oggi. La speranza è ovviamente che, per la terza volta di fila, non si aggiungano nuovi calciatori all’elenco degli 8 attualmente positivo al Coronavirus.