Il Torino presenterà ufficialmente la squadra per la prossima stagione presso il ritiro di Pinzolo, in attesa di nuovi arrivi

Il Torino continua la preparazione in attesa dell’inizio del prossimo campionato di Serie A. Nel frattempo la società e il ds Vagnati sono impegnati sul mercato: uno degli ultimi colpi in casa granata è quello di Adrien Tameze, centrocampista camerunense prelevato dal Verona e che firmerà il suo contratto in granata. A Pinzolo ovviamente non ci sarà nella giornata di oggi, quando (alle 21) il club granata presenterà ufficialmente la squadra per la prossima stagione. Si tratta della prima volta dalla pandemia: sarà quindi un piacevole ritorno alla routine per la società. I volti nuovi in Trentino saranno quelli di Popa e di Bellanova, che nella serata di mercoledì ha raggiunto il ritiro. Juric aspetta però altri rinforzi, come per esempio Doig: Lo scozzese è stato escluso dall’ultima amichevole dei gialloblù e potrebbe presto chiudere con il Toro.