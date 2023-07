Tutte le trattative di calciomercato e le ultime notizie sulle squadre di Serie A di oggi, giovedì 20 luglio

Proseguono senza sosta i giorni di questa sessione estiva di calciomercato e i club di Serie A continuano a portare avanti le rispettive trattative: ecco le notizie di oggi, giovedì 20 luglio.

Meité e Retegui vicini al Genoa

I rossoblù sono molto attivi sul mercato e potrebbero chiudere a breve due colpi: Retegui e Meité. Per l’attaccante è stato raggiunto un accordo con il calciatore e si vuole formalizzare un’offerta entro oggi. Vicina anche la chiusura per l’ex Torino Meité.

Renato Sanches seguito dalla Roma

I giallorossi continuano a ritenere il centrocampista del PSG come principale obbiettivo per la mediana. I francesi al momento non aprono per il prestito con diritto di riscatto. C’è comunque ottimismo sulla riuscita della trattativa.

Arthur-Fiorentina sempre più vicini

Dopo l’incontro per il rinnovo del giocatore, i club si stanno accordando sulle cifre per il prestito e del riscatto. Si parla di 3 o 4 milioni per il prestito e di circa 20 per il riscatto del brasiliano.

L’Inter vuole chiudere Sommer

L’Inter insiste per chiudere Sommer prima della partenza della squadra per il Giappone. Si cerca l’accordo con il Bayern Monaco ma senza pagare la clausola di 6 milioni che pende sul cartellino del giocatore.

Milan, idoneità per Alex Jimenez

Il Milan ha praticamente chiuso per l’acquisto del giovane difensore del Real Madrid. Il giocatore sta svolgendo le visite di idoneità e firmerà poi il contratto che lo legherà ai colori rossoneri.

Idea Borja Mayoral per il Cagliari

Il club sardo ha messo gli occhi su Borja Mayoral, ex attaccante di Roma e Real Madrid in forza al Getafe. Per il Cagliari non sarà un’operazione semplice, visto che il giocatore è stato pagato ben 10 milioni dagli spagnoli la scorsa stagione.