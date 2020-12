Toro a due facce: da Champions nei primi tempi, ultimo nei secondi tempi

Anche contro la Juve, i granata hanno subito una rimonta e hanno offerto una prestazione a due facce nelle due metà di gioco

Una crisi che sembra non finire mai quella che sta affrontando il Torino e che va avanti da tanto, troppo tempo. Anche contro la Juventus infatti, nonostante tutte le buoni intenzioni del caso ed una prestazione generale discreta (almeno nel primo tempo), la stoccata nel finale è arrivata. Un doppio fendente targato McKennie-Bonucci che ha vanificato quanto costruito per tutta la prima metà di gioco e parte della seconda. A confermare la prestazione a due facce che i granata sono soliti offrire però non è solo il risultato. Entrando più nel dettaglio infatti il Toro ha una media da Champions nel primo tempo mentre considerando solo i secondi tempi sarebbe fanalino di coda.

Toro re dei primi tempi ma ultimo con 2 punti nei secondi

Il problema persiste e non si tratta solo di cambio modulo, fase difensiva o “melma nella testa“. L’approccio che i granata sono riusciti ad offrire nelel diverse partite giocate, compresa quella contro la Juve, è stato in larga parte positivo. Sono infatti 20 i punti ipotetici relizzati solo nei primi tempi, che assicurano alla compagine granata il primo posto al pari del Milan, davanti a Spezia a 16 e Roma, Atalanta e Sampdoria a 15. Completamente opposti sono invece i numeri che riguardano i secondi tempi: sono infatti solamente 2 i punti attribuibili a queste seconde metà di gioco, che segregano gli uomini di Giampaolo ultimi, dietro al Crotone con 4 e la Fiorentina con 7.

Con la Juve, Giampaolo parla di “rimonta diversa” dalle altre

Da qui il prezzo delle rimonte subite, costate parecchio care. Non si vive di “se” e di “ma”, ma si parlerebbe sicuramente di un Toro dal morale e dalla classifica differenti se ci fosse maggiore equilibrio nelle prestazioni. Col tempo che stringe, le speranze di Giampaolo restano comunque vive: “La squadra ha giocato con fiducia, siamo usciti battuti ma bisogna avere fede. Questa rimonta subita è diversa dalle altre, accomunare questa alle altre sarebbe sbagliato”. Secondo il tecnico infatti, il derby ha portato ad alcuni passi avanti rispetto a quanto visto in passato. Certo è che non è una partita come le altre e che potrebbe aver contribuito a dare maggiore carica e sicurezza a tratti. Il lavoro da fare resta perciò tanto e va trovata una soluzione al più presto.