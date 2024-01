Pochi gol e assist da parte degli esterni granata: chi gioca deve dare di più e il Torino lo sa, Vagnati è alla ricerca di rinforzi

Ci si aspettava di più dagli esterni del Torino in questa prima parte di campionato. In estate i granata hanno portato a disposizione di Juric Bellanova, Soppy e Lazaro, che al momento non stanno rendendo come ci si aspettava. Fatto sta che Davide Vagnati è alla ricerca di un giocatore che possa rinforzare la squadra e portare più qualità a disposizione del tecnico.

Da Bellanova a Soppy, il punto sulla prima parte di stagione

Bellanova, dopo un inizio altalenante, ha trovato pian piano la quadra e ha iniziato a inserirsi bene nei meccanismi di Juric. L’ex Inter ha collezionato 2 assist in 19 partite: uno score tutto sommato sufficiente, ma che non soddisfa a pieno se si pensa alle qualità del giocatore. La sensazione è che possa fare di più, specialmente nei pressi dell’area di rigore avversaria. Brandon Soppy è invece un vero e proprio caso: arrivato dall’Atalanta con grandi aspettative e reduce da un’ottima stagione in nerazzurro, il francese non ha praticamente messo piede in campo. In granata ha disputato solo 177′ minuti e ha subito qualche infortunio di troppo.

Lazaro in crescita

Meglio di lui ha fatto sicuramente Valentino Lazaro, forse il più tecnico nel reparto di Juric. L’austriaco ha realizzato un assist contro il Napoli per il gol di Buongiorno e nel post partita ha promesso di volerne collezionare altri: “Nel girone di ritorno voglio fare più dribbling e assist, vediamo“. Infine Vojvoda, che per lunghi tratti è stato un titolare sulla fascia. Per il kosovaro nessuna gioia sotto il punto di vista dei gol e degli assist. Un dato che fa riflettere sugli uomini che Juric ha a disposizione sulle fasce. Il nuovo ruolo punta forte proprio sugli esterni, che dovranno dare di più in vista della seconda parte di stagione.